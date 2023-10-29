أتلتيكو مدريد يزيح برشلونة من المركز الثالث في الدوري الإسباني

أزاح أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة من المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه الثمين على نظيره ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 مساء الأحد ضمن الجولة 11 من المسابقة.

الفوز رفع رصيد فريق العاصمة الإسبانية إلى 25 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث، على حساب برشلونة، الذي يملك 24 نقطة، بعد خسارته مباراة الكلاسيكو على أرضه أمام غريمه ريال مدريد.

ويملك أتلتيكو مدريد مباراة مؤجلة مع إشبيلية، وبالتالي فإن بإمكانه المنافسة على الصدارة، التي يحتلها حاليًا ريال مدريد برصيد 28 نقطة، متفوقًا على جيرونا، بفارق الأهداف.

وتوقف رصيد ألافيس عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم أتلتيكو مدريد على ديبورتيفو ألافيس بهدفي رودريجو ريكيلمي وألفارو موراتا في الدقيقتين 26 والأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتمكن ألافيس في الشوط الثاني من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق أندير جيفارا، لكنه لم يكن كافيًا لحصد أي نقطة.