الاتحاد السعودي يرفض طلب الشباب

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض طلبًا تقدم به الشباب بشأن موعد مباراته ضد الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يلتقي الشباب والفتح غدًا الثلاثاء عند الساعة 03:15 عصرًا في ثمن نهائي البطولة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" اليوم الإثنين أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي رفضت طلبًا قدَّمته إدارة الشباب بتأخير وقت انطلاق المباراة لتقام عند الساعة 06:00 مساءً.

وقدم الشباب طلبه بداعي تعرض اللاعبين للإرهاق، لكن الاتحاد رفض الطلب لأنه وفقًا للنظام المعمول به فإنه يتم إعلان مواعيد المباريات مسبقًا، مع عدم وجود مجال لتقديمها، أو تأخيرها إلا إذا كانت هناك ظروفٌ قاهرةٌ.

وكان الشباب تأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على الباطن بنتيجة 2-1 في دور الـ32، بينما صعد الفتح على حساب الأخدود بالفوز 3-1.