الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واسعة في قرى وبلدات بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اتقحمت قرى وبلدات في الضفة الغربية، واعتقلت 10 فلسطينيين بينهم فتاة من محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت أحد سكانها، كما اقتحمت قرية دير أبو مشعل غرب رام الله واعتقلت فتاة بعد مداهمة منزل ذويها، وفي بلدة سلواد شرق رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان، كما اعتقلت شابا من أهالي قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله".

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بيتونيا غربا، واقتحمت قرية جفنا شمال رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا من مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وفلسطينيا من العيزرية جنوب شرق القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم سبعة فلسطينيين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها، واعتقلت سبعة من أهاليها.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيّرة فوق المدينة.