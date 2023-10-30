خطأ إداري من النصر وراء رفض الاستئناف على عقوبة الغنام

كشفت تقارير إعلامية السبب وراء رفض لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاستئناف الذي قدمه النصر من أجل تخفيض عقوبة سلطان الغنام، لاعب الفريق.

وحسب برنامج "برا 18"، المُذاع على قناة SSC فإن إدارة النصر أخطأت بإجراء إداري مهم في الاستئناف، وهو عدم إرفاق موافقة خطية من اللاعب، علمًا بأن ذلك إجراء "روتيني".

كما أن النصر قدم استئنافًا لتخفيض عقوبة الإيقاف رغم أن لائحة الاستئناف لا تعطي هذا الحق للنادي، كون العقوبة بلغت 4 مباريات.

ووفقًا للائحة، فمن حق النصر الاستئناف على عقوبة غرامة اللاعب البالغة 40 ألف ريال، بشرط ورود موافقة خطية من اللاعب على العقوبة.

كانت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت أمس الأحد استئناف النصر ضد قرار لجنة الانضباط بحق سلطان الغنام.

وكان الغنام حصل على بطاقة حمراء مباشرة لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني خلال مباراة أبها في الجولة التاسعة للدوري السعودي بداية الشهر الحالي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف الغنام 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، وذلك في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما تقرر إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.