تبدأ اليوم.. مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق مساء اليوم الإثنين مباريات الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام مباريات دور الـ16 على مدار يومي اليوم الإثنين، وغدًا الثلاثاء.

ويشهد اليوم إقامة 3 مباريات، فيما تقام 5 مباريات غدًا.

ومن المنتظر أن تسفر المباريات الثماني عن تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي.

ولعل أبرز مباراة في دور الـ16 هي التي تجمع النصر والاتفاق، فيما يخوض الهلال مباراة سهلة نسبيًا ضد الحزم.

مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الإثنين 30 أكتوبر

الساعة 03:15 عصرًا.. النجمة والفيصلي.

الساعة 05:45 مساءً.. الخليج وضمك.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والحزم.

الثلاثاء 31 أكتوبر

الساعة 03:15 عصرًا.. التعاون والوحدة.

الساعة 03:15 عصرًا.. الفتح والشباب.

الساعة 05:45 مساءً.. النصر والاتفاق.

الساعة 05:45 مساءً.. الفيحاء والاتحاد.

الساعة 09:00 مساءً.. الأهلي وأبها.

تجدر الإشارة إلى أن المباريات الثماني ستذاع عبر شبكة قنوات SSC.