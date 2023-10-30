ناصر الدوسري يعود لتدريبات الهلال قبل مواجهة الحزم

عاد ناصر الدوسري، لاعب الهلال، لتدريبات فريقه الجماعية مساء أمس الأحد، استعدادًا لمباراة الحزم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين.

وحسب ما نشر الحساب الرسمي للهلال على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنهى الدوسري برنامجًا تأهيليًا بعد التعافي من الإصابة التي منعته من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وغاب الدوسري عن الهلال في آخر 3 مباريات لعبها ضد الخليج والأهلي في دوري روشن للمحترفين، ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا، علمًا بأن "الزعيم" نجح في الفوز بالمباريات الثلاث.

وسيكون الدوسري متاحًا أمام البرتغالي جورجي جيسوس في مباراة الحزم التي تقام مساء اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ميدانيًا، أنهى الهلال تحضيراته لمواجهة الفريق القصيمي بحصة تدريبية فرض خلالها الجهاز الفني عددًا من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة.

وتركزت الحصة على الجوانب الفنية والتكتيكية، طبق خلال البرتغالي جورجي جيسوس المدرب عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

واختتم جيسوس المران بتدريبات فنية متنوعة، ومن ثم دخل اللاعبون مسعكرًا في مقر النادي تاهبًا لمواجهة الحزم.