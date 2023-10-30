“التدريب التقني”: 10800 متطوع في أعمال محلية ودولية منذ بداية العام

أكَّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج طيلة العام؛ لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في النشاط الكشفي والعمل التطوعي، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع والوطن.

وأضاف الدكتور الزنيدي، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن وفرت أكثر من 2720 فرصة تطوعية، نفذها حوالي 10800 متطوع ومتطوعة من المتدربين بالكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، وبساعات تطوعية تجاوز عددها 251 ألف ساعة، لتكون جزءاً من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة الطموحة للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030م.

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يذكر أن الفرق الكشفية والتطوعية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة داخل المملكة وخارجها، من أبرزها المشاركة في مواسم الحج والعمرة في مجالات الإرشاد وتنظيم المصلين وتفويج الحجاج، وتنفيذ مجموعة من البرامج التطوعية في عدة دول، وذلك بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.