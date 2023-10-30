جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته البرية في غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عملياته البرية في قطاع غزة التي شرع فيها يوم الجمعة الماضية، بعد محاولتين توغل خلال الأسبوع الماضي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته في قطاع غزة، الذي يفرض عليه حصارًا مشددًا ويواصل قصفه بشكل مستمر ويحول دون دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقامت طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بتوجيه من قوات برية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف موقع يقع داخل مبنى تابع لحركة حماس، "كان بداخله أكثر من 20 ناشطا من حماس".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قتلت عشرات المقاتلين التابعين لحركة حماس، خلال اشتباكات في قطاع غزة الليلة الماضية. وأوضح أنه "خلال اشتباكات مع عناصر من حماس، في قطاع غزة قتلت قوات جيش عشرات منهم تحصنوا في أبنية وأنفاق وحاولوا مهاجمة قواتنا".

دخلت دبابات إسرائيلية حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه، وفق ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.