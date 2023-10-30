تمرد في الاتحاد.. العبود يهدد بتصعيد أزمته للجنة الاحتراف

تفاقمت أزمة عبدالرحمن العبود، لاعب الاتحاد، مع ناديه، بعدما هدد اللاعب بالتصعيد للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

الجناح صاحب الـ28 عامًا الذي انتقل إلى الاتحاد قادمًا من الاتفاق لم يشارك في أي مباراة مع الاتحاد هذا الموسم بقرار من المدرب نونو سانتو، كما أنه لا يتدرب مع الفريق.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، أن سانتو رفض كل محاولات إدارة النادي لإقناعه بإعادة العبود إلى التدريبات الجماعية، حيث تمسك البرتغالي بأن يبتعد اللاعب عن التدريبات لفترة غير محددة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد طالبت العبود بإكمال تدريباته اليومية في النادي الصحي حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لكن العبود ينوي تصعيد قرار تحويله للتدريبات الانفرادية إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين كون أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم تمنع هذا الإجراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن العبود أجرى كشوفات طبية دقيقة أثبتت سلامته من أي إصابة وعدم معاناته من أي ضعف في العضلات، ويجري التدريبات يوميًّا في النادي الصحي بمقر نادي الاتحاد، وفي الفترة المسائية مع مدرب شخصي.

وشهد الموسم الماضي خلافات بين سانتو والعبود، أدت لإبعاد اللاعب لفترات طويلة عن مباريات الفريق.

وكان نادي الاتحاد جدَّد العام الماضي عقد العبود لمدة 3 مواسم.