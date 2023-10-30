بينها مكاسب بيع أراضي.. أسباب ارتفاع إيرادات STC في الربع الثالث من 2023

أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، محققة ارتفاعًا في الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 9.10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 54,612 مليون ريال.

أسباب ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث

وكشفت "تداول السعودية" عن أسباب صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م بمبلغ 1,363 مليون ريال سعودي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2022م إلى عدة عوامل.

وأوضحت أن من بين الأسباب ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,798 مليون ريال سعودي والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,451 مليون ريال سعودي، ونتج عنه ارتفاع في إجمالي الربح بمبلغ 348 مليون ريال سعودي.

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كذلك ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 586 مليون ريال سعودي نتيجةً لاستمرار المجموعة بالاستثمار في مجالات جديدة، وتسجيل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ 992 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 681 مليون ريال سعودي.

ويعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 215 مليون ريال سعودي، وتسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 8 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 776 مليون ريال سعودي والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة "بيناريانج جي إس إم" القابضة.

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وتضمنت الأسباب ارتفاع صافي مكاسب أخرى بمبلغ 1,103 مليون ريال سعودي والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر بمبلغ 1,296 مليون ريال سعودي.

مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي

وكشفت "تداول السعودية" أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال فترة 9 أشهر بمبلغ 1,608 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى عوامل عدة

ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4,555 مليون ريال سعودي والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 4,044 مليون ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 510 مليون ريال سعودي، وارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 1,282 مليون ريال سعودي نتيجةً لاستمرار "اس تي سي" بالاستثمار في مجالات جديدة وفق استراتيجية اس تي سي المعتمدة وما يترتب على هذا التوسع من ارتفاع المصاريف التشغيلية خاصة في مرحلة التشغيل الأولي للشركات المرتبطة بهذه الاستثمارات.

وتسجيل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ 871 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ (1,610) مليون ريال سعودي.

توزيع الأرباح على المساهمين

وذكرت STC أنه تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات التي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، وتم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021م، إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح الذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في 30 أغسطس 2023م، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.

وستقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1,993.80 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2023م، أي ما يعادل 0.40 ريال للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 15,493,743 سهمًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل، والمقيدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ التوزيع يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر المقبل.