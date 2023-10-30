أجواء المطر تجذب هواة التطعيس والمواقع السياحية بالجوف

جذبت الأجواء الممطرة التي شهدتها منطقة الجوف ومحافظاتها اليوم وخلال الأيام الماضية، هواة التطعيس والمتنزهين وعشاق الرحلات البرية للمتنزهات والمواقع السياحية والطبيعية، التي تتمتع بها المنطقة، للاستمتاع بأجواء المطر المنعشة.

ووفقًا لوكالة "واس"، شهد نفود المنطقة ومتنزهاتها العديد من الزوار للاستمتاع بهواية التطعيس، والاسترخاء وقضاء أوقات مع العائلة والأصدقاء في المسطحات الخضراء، وسط مرح وبهجة الأطفال بالألعاب المتنوعة.

وخرج العديد من الشباب في رحلات برية لقضاء أوقات وسط الطبيعة، والهواء النقي والأجواء الممطرة، بينما اختار البعض الالتقاء في عدد من الكافيهات التي توفر جلسات خارجية لاحتساء القهوة السعودية .

وتتميز منطقة الجوف بطبيعتها الخلابة ومواقعها الأثرية والسياحية والأجواء المعتدلة، التي تستقطب الزوار والسياح على مدار العام.