“الإحصاء”: 47% من البالغين في المملكة يجرون فحصوات دورية سنوية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، عن عددًا من مؤشرات الحالة الصحية في المملكة، في 3 نشرات إحصائية متخصصة.

وأصدرت الهيئة، 3 نشرات إحصائية متخصصة شملت العديد من المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية العامة، وصحة المرأة والرعاية الإنجابية، إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة للعام 2023م في المملكة.

#الهيئة_العامة_للإحصاء

37.5% من سكان المملكة البالغين (15 سنة فأكثر) لديهم تأمين صحي خاص خلال عام 2023م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) October 30, 2023

وبلغت نسبة سكان المملكة البالغين ممن لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 37.5%، بينما بلغت نسبة سكان المملكة من الأطفال (أقل من 15عامًا) ولديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية 19.5%.

وبينت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2023م، أن نسبة سكان المملكة البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يتحملون تكلفة الرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة 21.8%، فيما تقدر نسبة الأطفال الذين يتحمل أولياء أمورهم دفع تكلفة الرعاية الصحية لهم على نفقتهم الخاصة بـ 9.7%، فيما أظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأشخاص البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يقومون بفحوصات دورية سنوية مرة واحدة على الأقل بلغت 47%.

الحالة الصحية لسكان المملكة

وفي نشرة أخرى بشأن الحالة الصحية لسكان المملكة عام 2023، وجدت أن نسبة البالغين ممن قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدًا بلغت 53%.

وبلغت النسبة بين الأطفال والمراهقين الذين كانت أعمارهم (من 4 إلى 14 عامًا) 71%، فيما بلغت نسبة النساء ممن كان لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين (15 عامًا فأكثر).

صحة المرأة والرعاية الإنجابية

وأظهر التقرير الثالث، الذي أًصدرته الهيئة، بعنوان إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية لعام 2023م، أن نسبة التغطية الصحية التي وفرها التأمين الصحي الخاص أثناء الحمل والولادة للولادات الأخيرة في المملكة بلغت 26%.

وبلغت نسبة من تحملوا تكاليف تقديم الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة على نفقتهم الخاصة 13.5٪، وبلغت نسبة الأمهات اللاتي قمن بأربع زيارات على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة 88.8%.

وفي نفس النشرة، وجد أن نسبة الولادات التي أشرف عليها أخصائيين صحيين مهرة بلغت 99.8% من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م.

#الهيئة_العامة_للإحصاء

بلغت نسبة الولادات القيصرية من إجمالي الولادات في المملكة 35% خلال عام 2023م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) October 30, 2023

وبلغت نسبة الولادات القيصرية 34.5٪ من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، في حين بلغت نسبة النساء المتزوجات في سن الإنجاب اللاتي حصلن بشكلٍ مُرْضٍ على احتياجهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 54%.