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وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي تطور الأوضاع في غزة

30 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي، في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن الأمير فيصل بن فرحان ثمّن خلال الاتصال، قرار النرويج بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وناقش الوزيران، خلال الاتصال، استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، حيث شدد سموه على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

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