وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي تطور الأوضاع في غزة

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي، في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن الأمير فيصل بن فرحان ثمّن خلال الاتصال، قرار النرويج بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يجري اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية مملكة النرويج السيد إسبن بارث ايدي، حيث ثمّن سموه قرار النرويج بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة فى قطاع غزة المحاصر pic.twitter.com/aQIBGDw2Dx — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 30, 2023

وناقش الوزيران، خلال الاتصال، استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، حيث شدد سموه على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

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