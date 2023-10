فيديو | طبيب هندي يضرب مريضًا حاول إخفاء مرضه الخطير

تعرض طبيب في أحد مستشفيات الهند إلى الفصل من عمله، بعد أن انتشر مقطع مصور له وهو يضرب مريضًا ويشتمه.

ووفقًا لموقع "India Today"، لم يستطع الطبيب تمالك نفسه عندما علم بأن مريضًا أخفى عنه إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وأوضح الموقع أن المريض البالغ من العمر 45 عامًا، نُقل إلى مستشفى "مهراجا يشوانتراو" الذي تديره الدولة لعلاج كسر في العظام.

وظهر الطبيب في الفيديو وهو يصفع المريض بصورة متكررة ويشتمه.

This Viral vedio from 'MY Hospital' in Indore, Madhya Pradesh,

in Which A patient endure scolding and slaps from doctors

Clarifications ;

Patient was suffering from STD ,But he tried to hide it from all and put the lives of all health workers in danger.#MedTwitter pic.twitter.com/8YXtpJpcfP

— Indian Doctor🇮🇳 (@Indian__doctor) October 29, 2023