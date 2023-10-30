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فيديو | طبيب هندي يضرب مريضًا حاول إخفاء مرضه الخطير

30 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

تعرض طبيب في أحد مستشفيات الهند إلى الفصل من عمله، بعد أن انتشر مقطع مصور له وهو يضرب مريضًا ويشتمه.

ووفقًا لموقع "India Today"، لم يستطع الطبيب تمالك نفسه عندما علم بأن مريضًا أخفى عنه إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وأوضح الموقع أن المريض البالغ من العمر 45 عامًا، نُقل إلى مستشفى "مهراجا يشوانتراو" الذي تديره الدولة لعلاج كسر في العظام.

وظهر الطبيب في الفيديو وهو يصفع المريض بصورة متكررة ويشتمه.

واضطرت إدارة المستشفى لتوضيح الأمر بعد انتشار مقطع الفيديو، وأشارت إلى أن الطبيب أصيب بصدمة لا سيما أن المريض عرض الطاقم الطبي كله للخطر من التقاط عدوى فيروس الإيدز المصاب به.

وقال المشرف على مستشفى مهراجا يشوانتراو برامندرا ثاكور، إن الطبيب الموجود في قسم جراحة العظام والكسور، تم إيقافه عن العمل على الفور.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في القضية وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أيام.