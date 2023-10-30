إمارة مكة تدعو للحيطة والحذر جراء استمرار هطول الأمطار

حذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، المواطنين، مطالبهم بأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية، بدءًا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، وفقًل لتقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد.

..حسب التقرير الصادر عن #الأرصاد

مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ #إمارة_مكة

يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر

وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية، بدءًا من اليوم (الإثنين) وحتى يوم (الجمعة) المقبل pic.twitter.com/aFxjCv6ld2 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 30, 2023

وفي وقت سابق اليوم، رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار في مكة المكرمة إلى اللون الأحمر، بسبب توقعاته بهطول أمطار رعدية غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار السبت الماضي، بحسب تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، حيث بلغ أعلى معدل هطول أمطار في وادي "مِنَى" حيث بلغ 60 ملم، فيما بلغت كمية الأمطار في حي "الرصيفة" 43.0 ملم، والكعكية 39.4 ملم، ومنطقة الحرم المركزية (31.8) ملم، والشرائع 31.1 ملم، وعرفات 30 ملم، والعمرة 23.8 ملم.