طفل فلسطيني يناشد العالم لإيقاف الحرب: والله عيب

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل فلسيني، يوبخ فيه الضمير العالمي الصامت تجاه المجازر والانتهاكات التي ترتكب في قطاع غزة.

وطالب الطفل الفلسطيني بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، قائلا: "نحن خائفون من الحرب ولا يوجد لدينا كهرباء، هذا ظلم.. أنهوا الحرب.. أمانة تنهوا الحرب.. عيب والله عيب يا ناس".

وتسببت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل بنزوح أكثر من مليون شخص داخل قطاع غزة منذ أن أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".

وقال التلفزيون الفلسطيني، صباح الاثنين، إن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت في مناطق شمال قطاع غزة.

وكانت خدمات الاتصالات وشبكة الإنترنت قد عادت تدريجيًا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد توقفها بشكل شبه تام منذ يوم الجمعة.