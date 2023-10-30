“الغذاء والدواء” و”الصحة” توقعان اتفاقية لتبادل البيانات في ملتقى الصحة العالمي

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة، اليوم الاثنين، في ملتقى الصحة العالمي 2023، اتفاقية لتبادل البيانات؛ بهدف تحقيق التكامل بين الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من البيانات التي ينتجها أو يتعامل معها كل طرف، والعمل على تطوير الخدمات المعتمدة على هذه البيانات.

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وتنظّم الاتفاقية الموقعة بين الطرفين المبادئ والضوابط الأساسية لمشاركة البيانات المحددة بما لا يتعارض مع مكتب إدارة البيانات الوطنية، مع الالتزام بالتحقق من أمن وموثوقية وسائل التبادل المستخدمة للتقليل من المخاطر المحتملة، وإعطاء الأولوية لوسائل المشاركة الآمنة والمعتمدة بما في ذلك قناة التكامل الحكومية وشبكة مركز المعلومات الوطني.

ملتقى الصحة العالمي

يشار إلى أن ملتقى الصحة العالمي، الذي يقام خلال الفترة 29-31 أكتوبر 2023، يشهد حضور أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة، ويضم معرضًا مصاحبًا لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، والاستثمار في الصحة بمفهوم شامل، ويمثل فرصة نوعية لاستكشاف آلاف المنتجات، ومشاهدة أحدث أجهزة الرعاية الصحية، وتوقيع الاتفاقيات والشراكات بين عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص.