فيصل بن فرحان يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سبل وقف النار في غزة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا مايكل مارتن.

وثمن وزير الخارجية خلال الاتصال، تأييد إيرلندا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وناقش الوزيران، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها.

وأكد على أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقفاً واضحاً حيال هذه التطورات، وأن يعمل على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.