جيسوس يلجأ لـ”التدوير” أمام الحزم بسبب ضغط المباريات

ينوي البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، الاعتماد على سياسة التدوير في التشكيل الذي سيخوض به مباراة الحزم المقرر لها مساء اليوم الإثنين.

ويلتقي الهلال نظيره الحزم عند الساعة 09:00 مساءً على ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الإثنين، فإن جيسوس يعتزم إجراء عددٍ من التعديلات على التشكيل الأساسي، من أجل منح الفرصة لبعض الاحتياطيين، في مختلف خطوط الملعب، وإراحة نظرائهم الأساسيين، نظرًا لخوض الفريق مباراةً كل يومين أو ثلاثة بين فترتي التوقف الماضية والمقبلة.

وفاز الهلال على الأهلي 3ـ1، يوم الجمعة الماضي، في الجولة الـ 11 من دوري روشن للمحترفين، يخوض "الزعيم" لقاء كأس الملك، اليوم، ثم بعدها بـ3 أيام يلتقي الفتح ضمن الجولة 12 من الدوري، وبعد 3 أيام أخرى يلاقي مومباي سيتي الهندي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ومن المرجح أن يدفع جيسوس باللاعبين الثلاثة الذين دخلوا كبدلاء في مباراة الأهلي، وهم حسان تمبكتي، ومحمد كنو، ومحمد البريك.

ويغيب عن الهلال في مباراة الحزم سالم الدوسري، الذي سافر إلى الدوحة، العاصمة القطرية، باتفاق مسبق مع الإدارة، لحضور المؤتمر الصحفي لحفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، ثم الحفل ذاته غدًا الثلاثاء.

وكان الهلال أكمل تحضيراته لمباراة الحزم بحصة تدريبية، مساء أمس الأحد على ملعبه في الرياض، مزجت بين الجانبين البدني والفني.