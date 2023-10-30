مقتل 6 وإصابة العشرات خلال احتفالات الهالوين بالولايات المتحدة

قُتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين بإطلاق نار خلال احتفال بعيد الهالوين في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت شبكة "إن بي سي".

يذكر أن عيد الهالوين تقليديًا يوافق يوم 31 أكتوبر، ولكن نظرًا لأن هذا التاريخ يصادف يوم عمل في العام 2023، فقد أقيمت الاحتفالات في العديد من المدن الأمريكية ليلة 28-29 أكتوبر.

ووقعت حوادث إطلاق نار في عدة حفلات مماثلة في الولايات المتحدة.

ففي مدينة تامبا بولاية فلوريدا، قُتل شخصان وأصيب 18 آخرون إصابات متفاوتة بسبب نشوب شجار جماعي تطوّر إلى تبادل لإطلاق النار.

وفي إنديانابوليس بولاية إنديانا أيضا، خلال حفل شبابي اجتذب أكثر من 100 شخص، أدى إطلاق نار إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

وتتراوح أعمار جميع الضحايا بين 16 و22 عاما.

وفي الوقت نفسه، تمكن ضباط إنفاذ القانون من اعتقال عدة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية.

من جانبه، كتب عمدة المدينة جو غوجسيت عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هناك عدد كبير جدا من الأسلحة النارية في أيدي أولئك الذين لا شغل لهم بتلك الاسلحة، وفي كثير من الأحيان تكون النتيجة هي العنف".

كما وقع إطلاق نار في شيكاغو بولاية إلينوي، حيث أقدم شخص مجهول على إطلاق النار على احتفال أقيم في إحدى المناطق.

وتم نقل 15 شخصا إلى المستشفى، وتم اعتقال المجرم واحتجازه من قبل الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث.

إلى ذلك، تم تسجيل حوادث إطلاق نار مميتة في مدن تيكساركانا بولاية تكساس، وميرسيد في كاليفورنيا، ومانسفيلد في أوهايو.