هل يكرر الاتفاق مفاجأة افتتاح الموسم أمام النصر؟

يسعى الاتفاق لتكرار مفاجأته عندما يلتقي نظيره النصر غدًا الثلاثاء في أبرز مباريات الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.

وستكون مباراة الغد، التي تقام على ملعب "الأول بارك"، هي الثانية بين الفريقين هذا الموسم، بعدما جمعتهما الجولة الافتتاحية من دوري روشن للمحترفين.

وشهدت المباراة، التي أقيمت يوم 14 أغسطس الماضي على ملعب "الأمير محمد بن فهد"، فوز ثمين للاتفاق على النصر بنتيجة 2-1.

ورغم أن النصر كان البادئ بالتسجيل وقتها عن طريق السنغالي ساديو ماني، إلا أن فريق المدرب ستيفن جيرارد رد بثنائية سجلها روبن كايسون، وموسى ديمبلي.

ويدرك جيرارد أن مباراة الغد ستختلف عن مواجهة الدوري، لاسيما أن الأولى لم تشهد مشاركة كريستيانو رونالدو، بينما قد يلعب النجم البرتغالي مباراة الكأس.

ومع ذلك فإن الاتفاق يتسلح بسجله المميز أمام النصر في المواسم الأخيرة، حيث إن آخر 8 مباريات شهدت تكافؤ بين الجانبين.

وحقق الاتفاق في تلك السلسلة انتصارين على النصر، كما تعادل معه 4 مرات، مقابل الهزيمة مرتين فقط.