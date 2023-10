“فيفا” يوقف روبياليس 3 سنوات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي محلي ودولي لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك بسبب سلوك روبياليس في نهائي كأس العالم للسيدات، وحفل توزيع الميداليات الذي قبّل فيه اللاعبة الدولية جيني هيرموسو دون رغبتها.

The FIFA Disciplinary Committee has banned Luis Rubiales, the former president of the Spanish Football Association, from all football-related activities at national and international levels for three years

