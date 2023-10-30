“فيفا” يوقف روبياليس 3 سنوات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي محلي ودولي لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك بسبب سلوك روبياليس في نهائي كأس العالم للسيدات، وحفل توزيع الميداليات الذي قبّل فيه اللاعبة الدولية جيني هيرموسو دون رغبتها.

The FIFA Disciplinary Committee has banned Luis Rubiales, the former president of the Spanish Football Association, from all football-related activities at national and international levels for three years ▶️ https://t.co/BtyFhH5Fmt pic.twitter.com/wROu12rJPm — FIFA Media (@fifamedia) October 30, 2023

قال "فيفا" في بيان رسمي: "قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي منع روبياليس من القيام بأي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 3 سنوات، على المستويين المحلي والدولي؛ بسبب انتهاك المادة 13 من لائحة الفيفا التأديبية".

أضاف: "أخطرت اللجنة التأديبية بالفيفا القرار للسيد روبياليس الذي، وبموجب أحكام القانون التأديبي للفيفا، لديه 10 أيام لطلب القرار بالأسباب، الذي سيتم نشره على موقع legal.fifa.com إذا طلب ذلك".

تابع: "يمكن للسيد روبياليس استئناف هذا القرار أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا، ويؤكد الاتحاد الدولي التزامه المطلق باحترام وحماية سلامة جميع الأشخاص، وضمان احترام القواعد الأساسية للسلوك المدني".

تعود القضية إلى الأحداث التي وقعت عقب المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في 20 أغسطس 2023، والتي تم بسببها إيقاف لويس روبياليس مؤقتا لمدة 90 يوما.