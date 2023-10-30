رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة 11 من دوري روشن

كشف الحساب الرسمي لمسابقة دوري روشن على مواقع التواصل الاجتماعي، عن التشكيل المثالي للجولة 11 من منافسات البطولة.

وغاب نجم نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن التشكيل المثالي للجولة، بينما تواجد تاليسكا وعبد الرحمن غريب ثنائي "العالمي".

وجاء التشكيل المثالي للجولة 11 من دوري روشن على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو (أبها).

خط الدفاع: كوليبالي، سعود عبد الحميد (الهلال)، سنوسي هوساوي (ضمك)، توفيق بوحيمد (الفتح).

خط الوسط: تاليسكا، عبد الرحمن غريب (النصر)، سافيتش (الهلال)، جوروج كيفين نكودو (ضمك).

خط الهجوم: مالكوم (الهلال)، ديماراي جراي (الاتفاق).

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن بعد انتهاء الجولة 11 برصيد 29 نقطة، فيما يحتل النصر الوصافة برصيد 25 نقطة، أما التعاون فيحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة.