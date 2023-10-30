جائزة الأفضل في آسيا.. الدوسري يحلم بالسير على أساطير الكرة السعودية

يحلم سالم الدوسري، نجم الهلال والمنتخب السعودي، بالسير على خطى عدد من الأساطير في تاريخ الكرة السعودية الذين فازوا بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

ويتنافس الدوسري مع الثنائي المعز علي، لاعب منتخب قطر، وماثيو ليكي، لاعب المنتخب الأسترالي، على الجائزة.

ويحسم اسم الفائز في الحفل الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة غدًا الثلاثاء.

وسيطرت أجيال من لاعبي المنتخب السعودي على هذه الجائزة منذ إطلاقها عام 1984، إذ إن أسماءهم تحضر ضمن قائمة المرشحين لنيلها، بوصفهم منافسين عليها أو متوّجين بها.

وتوج ماجد عبدالله بجائزة أفضل لاعب في آسيا 3 مرات، كأكثر لاعب تتويجًا بها، أعوام 1984، و1985، و1986، فيما فاز بها سعيد العويران عام 1994، ونواف التمياط عام 2000.

كما حصد الجائزة نفسها حمد المنتشري عام 2005، وياسر القحطاني عام 2007، فيما كان ناصر الشمراني آخر لاعب سعودي فاز بها عام 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة أفضل لاعب في آسيا بدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقديمها في عام 1994، بينما أقيمت منذ 1984 عن طريق استفتاء تنظمه مجلة "آسيا وأوقيانوسيا".

قائمة اللاعبين السعوديين الحاصلين على جائزة أفضل لاعب في آسيا

ماجد عبدالله.. 3 مرات (1984 و1985 و1986)

سعيد العويران.. مرة واحدة (1994)

نواف التمياط.. مرة واحدة (2000)

حمد المنتشري.. مرة واحدة (2005)

ياسر القحطاني.. مرة واحدة (2007)

ناصر الشمراني.. مرة واحدة (2014)

السعودية أكثر الدول التي فاز لاعبوها بجائزة أفضل لاعب في آسيا

السعودية.. 8 مرات

اليابان.. 6 مرات

إيران.. 4 مرات

كوريا الجنوبية.. 4 مرات

قطر.. 3 مرات

الهلال أكثر الأندية التي فاز لاعبوها بجائزة أفضل لاعب في آسيا

الهلال.. 4 مرات

النصر.. 3 مرات

بوسان أي بارك الكوري الجنوبي.. 3 مرات

السد القطري.. 3 مرات