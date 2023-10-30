تشكيل مباراة الخليج وضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي يعد قليل فريق ضمك مع نظيره الخليج في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحريمين الشريفين.

تُلعب بطولة الكأس بنظام المباراة الواحدة أي بدون ذهاب وإياب، فمن ينتصر يتأهل بشكل مباشرة إلى دور ربع النهائي.

وجاء تشكيل ضمك كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

الدفاع: فاروق شافعي - سنوسي هوساوي - سلطان فقيهي - ضاري العنزي

الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشيو

الهجوم: كيفن نكودو- أحمد الزين - أسان سيساي

بينما جاء تشكيل الخليج كالآتي:

حراسة المرمى: مروان الحيدري

الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوشو - ليساندرو لوبيز - سعيد آل حمسل

الوسط: وو يونج جونج - خالد ناري - عبد الإله هوساوي

الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينز - إيفو رودريجيز