الفيصلي يبلغ ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حسم الفيصلي تأهله إلى دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

حقق الفيصلي الفوز على النجمة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات دور الستة عشر.

أقيمت المباراة مساء اليوم الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

افتتح النجمة التسجيل مبكراً في الدقيقة 4 عن طريق لوكاس فييرا دي سوزا.

🎥 الهدف الأول لـ @AlFaisaly ⚽️

⏰ '4 دي سوزا #النجمة_الفيصلي 0 - 1

pic.twitter.com/0ZXXwAd9dE — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) October 30, 2023

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (45+4) ضاعف يزيد يحيى جوشان النتيجة للفيصلي.

🎥 الهدف الثاني لـ @AlFaisaly ⚽️

⏰ '45+3 يزيد جوشان #النجمة_الفيصلي 0 - 2

pic.twitter.com/RvHsLuiRwJ — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) October 30, 2023

ولم ينتظر الفيصلي كثيراً خلال الشوط الثاني لحسم بطاقة التأهل، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 51 عن طريق لوكاس دي سوزا مجدداً.

بتلك النتيجة، يتأهل فريق الفيصلي إلى دور الـ8 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يودع النجمة المنافسة.