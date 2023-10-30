الدوسري: أتمنى التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا

يتمنى الدولي السعودي ونجم الهلال سالم الدوسري، التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا.
وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي لجائزة أفضل لاعب في آسيا: "سعيد جدًا بتواجدي هنا ضمن أفضل ثلاث لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي".
أضاف: "أتمنى أن تكون الجائزة بيني وبين اللاعب "المعز علي".
تابع: "وصولي هنا جاء بدعمم القيادة وتعاون زملائي في الهلال والمنتخب السعودي".
أكمل: "لدي الشغف والطموح لمواصلة تحقيق الإنجازات والانتصارات وتمثيل بلادي خبر".
أوضح: "بات عدم حصولي على الجائزة في أوقات سابقة دافعًا لي للمواصلة والعمل والسعي لتحقيق الانتصارات".
ختم الدوسري: "كسبت الجائزة أم لاء هذا الأمر لن يثنيني عن مواصلة العمل وخدمة المنتخب والهلال".
🗣️ "سالم":"سعيد جدًا بتواجدي هنا ضمن أفضل ثلاثة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب أسيوي، ووصولي هنا جاء بدعم القيادة وتعاون زملائي في #الهلال والمنتخب السعودي" pic.twitter.com/zUR7bYkCFb
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 30, 2023