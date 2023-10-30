المفوضية الأوربية ترحب باتفاق قادة مجموعة السبع الخاص بالذكاء الاصطناعي

رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل باتفاق قادة مجموعة السبع على المبادئ التوجيهية الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي ومدونة سلوك طوعية لمطوري الذكاء الاصطناعي في إطار عملية هيروشيما الذكاء الاصطناعي.

وستكمل هذه المبادئ ومدونة قواعد السلوك الطوعية، على الصعيد الدولي، القواعد الملزمة قانونًا التي يقوم المشرّعون المشاركون في الاتحاد الأوروبي حاليًّا بوضع اللمسات الأخيرة عليها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعي.

وتوفر المبادئ التوجيهية الأحد عشر التي اعتمدها قادة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، إرشادات للمنظمات التي تطور ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل نماذج الأساس الذكاء الاصطناعي التوليدية، لتعزيز سلامة التقنية وجدارتها بالثقة.

وهي تشمل التزامات بالتخفيف من المخاطر وإساءة الاستخدام وتحديد نقاط الضعف، لتشجيع تبادل المعلومات المسؤول، والإبلاغ عن الحوادث، والاستثمار في الأمن السيبراني بالإضافة إلى نظام وضع العلامات لتمكين المستخدمين من تحديد المحتوى الذي يُنْشَأ بالذكاء الاصطناعي.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أنه وبناء على نتائج استطلاع لأصحاب المصلحة، طُورت هذه المبادئ بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين، في إطار عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، وقد استخدمت المبادئ التوجيهية بدورها أساسًا لتجميع مدونة قواعد السلوك التي ستوفر إرشادات مفصلة وعملية للمنظمات النامية الذكاء الاصطناعي، كما ستعزز مدونة قواعد السلوك الطوعية الحوكمة المسؤولة الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، وستتم مراجعة الوثيقتين وتحديثهما حسب الضرورة، من خلال مشاورات شاملة لأصحاب المصلحة المتعددين، لضمان بقائهما مناسبتين للغرض ومستجيبتين لهذه التقنية سريعة التطور.