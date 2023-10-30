المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط لـ“الوئام”: إقامة “ملتقى الصحة العالمي” في الرياض فرصة لإثراء المحتوى الطبي المتخصص

عبّرت الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي المنتخب لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عن سعادتها بالمشاركة في "ملتقى الصحة العالمي" في نسخته الثانية.

وقالت في تصريحات لـ"الوئام"، إن وجود البرنامج العلمي أثرى الملتقى الصحي، مؤكدة أنها أجرت حوارا مع راكان بن دهيش وكيل وزارة الصحة المساعد للتعاون الدولي، تطرق لأعمال وإجراءات منظمة الصحة في مقاومة مضادات الميكروبات ودور المملكة العربية السعودية الريادي في الصحة العالمية لمقاومة المضادات الحيوية، فضلا عن استضافة المملكة في 2024 للمؤتمر الوزاري الرابع لمقاومة المضادات الحيوية.

وأشارت إلى أن مثل هذه التجمعات لها فائدة من ناحية زيادة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات والمؤهلات والإمكانيات سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو الجامعي والبحثي.

وأضافت إنها وجدت كمية كبيرة من المعلومات عن الخدمات الصحية المتوافرة في السعودية والتي تقدمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

ويقام ملتقى الصحة العالمي في نسخته الحالية 2023 المقام تحت شعار "استثمر في الصحة" في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات بالرياض، يشهد منذ انطلاقه في 2018 تطورا نوعياً، إذ يمثِّل الملتقى الأبرز في مجال الرعاية الصحية، ويتضمَّن العديد من الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، ويتضمَّن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي في ظل ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي متسارع في هذا القطاع الواعد.