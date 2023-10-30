جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تحرير جندية كانت مختطفة لدى حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، تحرير جندية أسرتها حماس، في عملية طوفان الأقصى، خلال عملية خاصة داخل قطاع غزة الليلة الماضية.

ندد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمقطع المصور الذي نشرته حركة حماس اليوم الاثنين وتظهر فيه ثلاث رهائن ووصفه بأنه "دعاية نفسية قاسية".

وتظهر في المقطع ثلاث سيدات، عرفهن نتنياهو بأنهن يلينا تروبانوب ودانييل علوني وريمون كيرشت، يجلسن جنبا إلى جنب أمام جدار، بينما توجه علوني في المقطع رسالة غاضبة إلى نتنياهو.

واتهمت نتنياهو بالفشل في حماية المواطنين الإسرائيليين خلال هجوم حماس المميت وكذلك في إعادتهم لمنازلهم، ودعت إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراحهم مقابل أسرى فلسطينيين.

وقالت "كان من المفترض أن تحررنا جميعا. لقد التزمت بتحريرنا جميعا. لكننا بدلا من ذلك نتحمل فشلك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي".