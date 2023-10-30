وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها مع نظيرته المكسيكية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، بوزيرة خارجية الولايات المتحدة المكسيكية أليسيا بارسينا إبارا.

وفي بداية الاتصال، ثمّن الأمير فيصل بن فرحان تأييد المكسيك لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وبحث الجانبان، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزّل، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

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