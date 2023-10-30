مستشفى “صحة الافتراضي” لـ“الوئام”: نقدم 5 مسارات خدمية للمرضى في منازلهم تشمل العناية الحرجة

قال المهندس خالد آل قماش، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار، إن المستشفى يقدم خدماته للمرضى عن بعد بحيث تصل الخدمة للمرضى في منازلهم دون عناء السفر ومن خلال استخدامم أحدث التقنيات الموجودة في المملكة.

وأضاف في تصريحات لـ"الوئام" على هامش ملتقى الصحة العالمي بالرياض، أن المستشفى يقدم خدماته من 5 مسارات رئيسية منها العناية الحرجة والخدمات الطبية المساندة، والعيادات المشتركة والتي يتم من خلالها تقديم الخدمة للمرضى في المنازل بجودة عالية.

وتابع: "من المسارات أيضا اللجان الافتراضية متعددة التخصصات، وكذلك خدمات الرعاية المنزلية ومن خلالها يتم مراقبة المرضى في منازلهم والتأكد من سير مؤشراتهم الحيوية وعدم وجود أي مؤشرات تستدعي التدخل الطبي العاجل ومراقبتهم على مستوى الساعة".

وأشار إلى أن المستشفى يقدم خدماته بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتم إطلاق (منصة الابتكار الحلول الآمنة)، ومنها نمكن المبتكرين من تجربة حلولهم في بيئة آمنة من خلال التقنيات الحديثة والبيانات المحلية والتأكد من موثقية هذه التقينات وإمكانية استخدامها على المرضى ورفع مستوى الخدمة.

ويقام ملتقى الصحة العالمي في نسخته الحالية 2023 المقام تحت شعار "استثمر في الصحة" في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات بالرياض، يشهد منذ انطلاقه في 2018 تطورا نوعياً، إذ يمثِّل الملتقى الأبرز في مجال الرعاية الصحية، ويتضمَّن العديد من الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، ويتضمَّن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي في ظل ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي متسارع في هذا القطاع الواعد.

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