التشكيل الأساسي لمباراة الهلال والحزم بكأس الملك

أعلن المدير الفني لفريق الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، تشكيل "الزعيم" لمباراته المقررة الليلة ضد الحزم، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاءت اختيارات جيسوس كما يلي:

حراسة المرمى : ياسين بونو.

المدافعون: محمد البريك، علي البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبين نيفيز، محمد كنو، مالكوم.

الهجوم: عبد الله الحمدان، صالح الشهري، ميشايل ديلجادو.

في المقابل، اختار الأوروجواياني دانييل كارينيو تشكيل الحزم كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

المدافعون: ماجد قشيش، برونو فيانا، باولو ريكاردو، طلال عبسي.

خط الوسط: محمد أبو سبعان، انطونيو كارفهلو، باسل السيالي، فايز سليماني.

الهجوم: محمد باداموسى، محمد فؤاد.