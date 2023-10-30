الثقافة تكشف أهداف تنظيم “منتدى الشعر العربي” في الطائف

تقيم وزارة الثقافة بإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، وبالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي، "منتدى الشعر العربي"، خلال الفترة ١ - ٢ نوفمبر ٢٠٢٣م في محافظة الطائف.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة عبدالرحمن المطوع، إنه تم اختيار الطائف كونها وجهة للشعر العربي باحتضانها لسوق عكاظ وخيمة النابغة الذبياني.

#الشارع_السعودي | وزارة الثقافة تنظم "منتدى الشعر العربي" في محافطة الطائف. المتحدث الرسمي للوزارة: تم اختيار الطائف كونها وجهة للشعر العربي باحتضانها لسوق عكاظ وخيمة النابغة الذبياني. pic.twitter.com/nc8ZgvcW3i — قناة السعودية (@saudiatv) October 30, 2023

وأضاف: "يهدف لتعزيز الفعاليات الثقافية التي تحتفي بعام الشعر، طرح أبرز ما توصلت إليه الدراسات النقدية المهتمة بالشعر، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير المشهد الشعري".

يناقش المنتدى، الذي يجمع عدداً من المتخصصين في الشّعر العربي ونقّاده من داخل المملكة وخارجها، ستة محاور رئيسية عبر جلسات تتضمن أطروحات علمية وتجارب إبداعية في الحقل الشعري والنقدي.