الخليج يحجز مقعده في ربع نهائي كأس الملك

حجز الخليج مقعده في دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على فريق ضمك بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، والتي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

تقدم الخليج عن طريق الكوري الجنوبي وو يونج جانج من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 27.

ونجح ضمك سريعًا في تعديل النتيجة عبر الروماني نيكولاي ستانسيو من ركلة حرة مباشرة أيضًا عند الدقيقة 33.

وغابت الأهداف خلال مجريات الشوط الثاني على الرغم من الفرص التي أتيحت للاعبي الفريقين، لينتهي الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

بات الخليج ثاني فريق يحجز مقعده في ربع نهائي البطولة بعد الفيصلي، بطل نسخة 2021، الذي تأهل إلى هذا الدور عقب فوزه على النجمة بنتيجة 3-0.