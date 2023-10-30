صالح الجاسر: نعمل على أن يتجاوز قطاع الشحن الجوي في المملكة 4.5 مليون طن في 2030

استضافت الخطوط السعودية، اليوم، الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي "AACO" في دورتها الـ "56" بمدينة الرياض، ومن المقرر أن تستمر وحتى 1 نوفمبر المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وقال صالح الجاسر في الفعالية: "سنعمل مع الاتحاد العربي للنقل الجوي وكافة الأعضاء لتحقيق المشاريع الطموحة وتحقيق أعلى معايير السلامة".

وأضاف: "نعمل على أن يتجاوز قطاع الشحن الجوي في المملكة 4.5 ملايين طن في عام 2030" ، مشيرًا إلى أن قطاع النقل الجوي شهد خلال النصف الأول من عام 2023 ارتفاعا بارزا في الحركة الجوية ومعدل الركاب ونموا في أعمال الشحن الجوي في المملكة.

وتابع: "تأتي استضافة المملكة لأعمال الجمعية 56 للاتحاد العربي للنقل الجوي لتؤكد المكانة العالية والمتنامية التي تتمتع بها في صناعة الطيران، ونأمل أن تكلل الجهود بالتوفيق والمضي قدماً في مشاريع التحول الرقمي والاستدامة وتحقيق أعلى معايير السلامة لضمان طيران آمن يثري تجربة الضيوف ويحقق تطلعاتهم".