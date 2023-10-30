بوتين: مفتاح حل الحرب في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مفتاح حل الحرب في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.

وأضاف في كلمة له أن لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع ونحن نقاتلهم في أوكرانيا، على حد قوله.

وأشار إلى أن أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا ساعدت في إذكاء الاضطرابات في داغستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن النخب الحاكمة في الولايات المتحدة وراء مذبحة الفلسطينيين وأحداث الشرق الأوسط وأوكرانيا والعراق وسوريا، موضحا أن مقتل آلاف الأشخاص الأبرياء في الشرق الأوسط لا يمكن تبريره.