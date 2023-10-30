وصول طائرة الإخلاء الطبي للتوأم السيامي النيجيري إلى الرياض

وصلت طائرة الإخلاء الطبي للتوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسية"، مساء اليوم، إلى السعودية، تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.

وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، العمل على تنسيق النقل لوصول التوأم الملتصق النيجيرى وذويه إلى مطار الملك خالد الدولي.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" رد فعل والدة التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسية" لحظة نقلهما إلى الرياض لإجراء عملية الفصل.

وأظهر الفيديو والدة التوأم وهي تسجد على الأرض وتبكي، تعبيرا عن فرحتها وشكرها لله عز وجل لإجراء العملية لطفليها.