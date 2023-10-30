الأسطورة ليونيل ميسي يتوّج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه

توّج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، التي تمنحها "فرانس فوتبول" خلال حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

ونجح لاعب إنتر ميامي الأميركي في استعادة جائزة الكرة الذهبية بعد أن غابت عنه السنة الفائتة لصالح الفرنسي كريم بنزيمة، إذ لم يتواجد في قائمة الثلاثة الأوائل في 2022.

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر عقب تجاوز فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ومنح النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام الكرة الذهبية للبرغوث.

وهذه المرة الثامنة التي يحصد بها ميسي جائزة الكرة الذهبية ليعزز رقمه القياسي بفارق ثلاثة ألقاب عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومنح ميسي بلاده الأرجنتين شرف الانفراد بالمركز الأول كأكثر الدول فوزاً بالجائزة بثمان مرات أمام فرنسا وألمانيا وهولندا والبرتغال، علماً أنّ لاعب باريس سان جيرمان السابق هو الوحيد الذي توّج بالجائزة من الأرجنتين.

وحاز ميسي على الجائزة للمرة الثالثة من النسخ الأربع الأخيرة علمًا أنّ الجائزة كانت ألغيت في 2020 بسبب جائحة كورونا.