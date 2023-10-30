هيئة الترفيه: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شركة تستخدم شعار موسم الرياض بدون موافقة خطية

أكدت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الإثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شركة تقوم باستخدام شعار موسم الرياض بدون موافقة خطية من الهيئة.

وقالت في بيان صحفي، إن القراء جاء بناء على ماتم رصده من قبل الهيئة العامة للترفيه باستخدام عدد من الـشركات العلامة التجارية لموسم الرياض ٢٠٢٤/٢٠٢٣، واستغلال الحقوق المتصلة بها في أغراض تجارية من خـلال إعلانـات دعائية وحملات تسويقية وغير ذلك للحصول على موافقة خطية من الهيئة العامة للترفيه.

وأهابت الهيئة العامة للترفيه بجميع الـشركات والمؤسسات والجهـات والأفراد بعدم استخدام أو استغلال أي حق، أو امتياز، أو اسم، أو تصميم، أو رسومات، أو شعارات، أو غير ذلك من العلامات التجارية العائدة لموسم الرياض بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من الهيئة تحدد شروط استخدام تلك الحقوق.

وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض ضد أي تعد وذلك لضمان الحفـاظ عـلى حقوق الهيئة وحقوق الرعاة الرسميين للموسم.