الشرطة الكولومبية تواصل جهودها لإعادة والد دياز

تواصل الشرطة الكولومبية جهودها لإعادة والد اللاعب لويس دياز المختطف.

وتلقى دياز أنباء تفيد بتعرض والديه للاختطاف من قبل أشخاص مسلحين أثناء تواجدهم في مدينتهم بارانكاس القريبة من حدود فنزويلا.

واستطاعت عناصر الشرطة من استعادة والدة لاعب ليفربول في وقت لاحق، فيما تواصل جهودها لتحديد موقع والده بالتعاون مع السلطات الفنزويلية.

هذا وأكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أن كل القوات تعمل من أجل محاولة إنقاذ والد اللاعب في الوقت الذي رجح فيه المدعي العام الكولومبي إمكانية نقله من قبل الخاطفين إلى فينزويلا.

من جهته أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن النادي متفهم لحاجة دياز للبقاء مع عائلته خلال هذه الأوقات الصعبة مؤكداً أنهم يتابعون التطورات أولا بأول ويقدمون كل الدعم الممكن.