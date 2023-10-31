بونو: خدمة الهلال أهم من حفل الكرة الذهبية

أكد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو لاعب الهلال أن الفوز على الحزم 3-0 في دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين لم يكن سهلًا، مشيرًا إلى أن فريقه حقق تأهلًا مستحقًا إلى دور الثمانية.

وأضاف في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "مباراة اليوم لم تكن سهلة، الحزم كان منظم تكتيكيًا لاسيما في الهجمات المرتدة، لكن دفاع الهلال تمكن من إجهاض العديد من الهجمات للمنافس".

وعن سؤاله بشأن ترتيبه في قائمة أفضل لاعب في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، قال إنه ليس على علم بذلك نتيجة لتركيزه في المباراة.

🎤ياسين بونو حارس #الهلال: سعيد بوجودي في المركز الثالث عشر في جائزة أفضل لاعبي العالم ولم أحضر بسبب أن الهلال لديه مباراة مهمة وهو بالنسبة لي أهم ⁧#أغلى_الكؤوس⁩

⁧#الهلال_الحزم⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/XvxPmXCGrs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2023

وأضاف بعد معرفته بوجوده في المركز الثالث عشر، إنه أمر جيد، لكنه أكد في الوقت ذاته أن خدمة فريقه الهلال أكبر من جوائز العالم.

ووضعت مجلة "فرانس فوتبول" بونو في المركز الـ13 بعد تتويجه مع فريقه السابق إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي 2022-2023.

فضلا عن ذلك، أسهم بونو في احتلال منتخب المغرب المركز الرابع في مونديال قطر 2022، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ كأس العالم.

ورغم ذلك، لم يحصد صاحب الـ32 عاما جائزة "ياشين" التي تقدم لأفضل حارس في العالم، والتي ذهبت إلى الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بعد تتويجه بكأس العالم.

واحتل بونو المركز الثالث خلف إيميليانو مارتينيز والبرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية في الموسم الماضي.