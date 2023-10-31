وفاة رابع مصابي حادث ” مؤذني” طريق كرا العقيق

الباحة - الوئام - عائض ال ركبان

توفي مساء أمس في مستشفى الملك فهد بالباحة رابع مصابي حادث طريق العقيق كرا بمنطقة الباحة والذي وقع على خمسة من مؤذني مساجد مركز كرا الحائط قبل أكثر من أسبوع حيث أدى إلى مصرع ثلاثة في الحال وأصيب اثنين آخرين كانت إحداهما خطيرة تم نقلهما إلى مستشفى الملك فهد بالباحة ومكثا هناك حتى فارق أحدهما الحياة ليلة أمس متأثراً بإصابته فيما لا تزال الحالة الأخرى في التنويم وهي مستقرة بحسب مصادر لـ “ الوئام “.

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الجدير بالذكر أن المتوفي في العقد الثاني من العمر وسيتم الصلاة عليه يوم غد في جامع الملك فهد بكرا، وكان وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف قد قدم واجب العزاء الأسبوع الماضي لذوي المتوفين.

كما طالب عدد من الأهالي من إدارة الطرق بالباحة بضرورة ازدواجية الطريق موقع الحادث، لكثرة الحوادث المتكررة عليه.