الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في أجزاء عدة بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل.

وأشار المركز في تقريره، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة وتبوك.

حالة البحر والرياح وارتفاع الموج

حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً خلال الليل من شمالية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي قد تصل سرعة الرياح الى أكثر من 50 كم/ساعة ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة. وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.