غداً بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بعد تطبيق الزيادة

تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبدء صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بعد تطبيق الزيادة الجديدة المقررة للحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%، وذلك بعد صدور توجيه ملكي بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

ويبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة 23 الذي توافق 1 نوفمبر المقبل.

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ومن المقرر ️أن يتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.

وجاءت قيمة زيادة معاش الضمان الاجتماعي الجديد 20%، ليكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش 1320 ريال بدلاً من 1100، فيما سيتم زيادة معاش الضمان الاجتماعي للتابع 660 ريال بدلاً من 550 ريال.