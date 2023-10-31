ميسي بعد فوزه بالكرة الذهبية: لم أكن أتخيل هذه المسيرة الرائعة

أعرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن سعادته بحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، مؤكدا أنه لم يكن يتخيل أن يحظى بهذه المسيرة.

وواصل ليونيل ميسي تحطيم كل الأرقام القياسية، وتوج اليوم الاثنين للمرة الثامنة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023.

وقال ليونيل ميسي بعد بفوزه بالكرة الذهبية: "لم أكن أتخيل أن أحظى بمسيرتي المهنية وكل ما حققته، والثروة التي حصلت عليها لأكون جزءًا من أفضل فريق في التاريخ".

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR! Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

وأضاف: "الفوز بكأس كوبا أمريكا والفوز بكأس العالم بعد كل تلك اللحظات الصعبة في المنتخبات الوطنية."

وأكمل: "أريد أن أشكر أصدقائي في منتخب الأرجنتين الذين ساعدوني في كأس العالم، كنت محظوظًا بالتواجد مع أشخاص يحبون بعضهم البعض".

وواصل: "أهنئ إيرلينج هالاند وكيليان مبابي على أدائهما، بالتأكيد سيحققان العديد من الجوائز لاحقًا، وأريد أن أشكر كل من حولي، لقد ساعدوني على تحقيق حلمي بالفوز بكأس العالم

وأنهى ميسي قائلا: "أود أيضًا أن أشكر كل عشاق منتخب الأرجنتين الذين فرحوا كثيرًا بوصولنا لمنصات التتويج في كأس العالم، وأريد أن أقول لدييجو أرماندو مارادونا عيد ميلاد سعيد لك أينما كنت، لن أجد مكانا أفضل من هذا لتهنئتك بعيد ميلادك".