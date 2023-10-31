فابينيو يعمق جراح الاتحاد

عمَّق البرازيلي فابينيو لاعب وسط الاتحاد جراح الفريق قبل مواجهة الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي الاتحاد أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي في ثمن نهائي كأس الملك، قبل أن يخوض بعدها مباراة قوية ضد الشباب في الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل ثم القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا يوم الإثنين.

ووفقا لما كشفته صحيفة "الرياضية"، فإن فابينيو ضاعف أزمة غيابات ناديه بعد أن تأكد غيابه عن المباريات الثلاث المقبلة.

وتأكد غياب فابينيو عن مباراة الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراة قمة الجولة 12 من دوري روشن ضد الشباب، بالإضافة إلى المواجهة الآسيوية أمام القوة الجوية العراقي.

ويعاني صاحب الـ30 عاما من إصابة في وتر القدم، تعرض لها في التدريبات خلال الفترة الماضية، ويخضع على إثرها إلى برنامج علاجي ولياقي مكثَّف تفاديًا للتدخل الجراحي.

ورفض الجهاز الطبي للاتحاد منح اللاعب البرازيلي الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية، لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة، في وقت يستجيب للعلاج بشكل ملحوظ.

يذكر أن فابينيو غاب عن آخر 3 مباريات للاتحاد أمام التعاون والحزم في الدوري والقوة الجوية بدوري أبطال آسيا.