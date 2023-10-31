“الإحصاء”: ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6% في الربع الثالث من 2023

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها اليوم الثلاثاء عن التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث 2023م.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث 2023م. للاطلاعhttps://t.co/NmLAFbdN5f pic.twitter.com/k5pZwHEj7o — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) October 31, 2023

وأظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي ينخفض بمعدل 4.5% في الربع الثالث 2023 بينما الأنشطة غير النفطية تنمو بمقدار 3.6% وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإلحصاء.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية انخفاضًا بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من عام 2023 وذلك مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3% بالرغم من ارتفاع الأنشطة

غير النفطية بنسبة 6.3% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9%.

وكشفت الهيئة أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعّدل موسميًا انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 3.9% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنًة بالربع الثاني من نفس العام متأثرًا بانخفاض الأنشطة

النفطية بمعدل8.4%، إضافةً إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 0.1% على أساس ربعي.