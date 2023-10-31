الأخبار الاقتصادية

“الإحصاء”: ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6% في الربع الثالث من 2023

31 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
الهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها اليوم الثلاثاء عن التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث 2023م.

وأظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي ينخفض بمعدل 4.5% في الربع الثالث 2023 بينما الأنشطة غير النفطية تنمو بمقدار 3.6% وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإلحصاء.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية انخفاضًا بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من عام 2023 وذلك مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3% بالرغم من ارتفاع الأنشطة
غير النفطية بنسبة 6.3% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9%.

وكشفت الهيئة أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعّدل موسميًا انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 3.9% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنًة بالربع الثاني من نفس العام متأثرًا بانخفاض الأنشطة
النفطية بمعدل8.4%، إضافةً إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 0.1% على أساس ربعي.

 