10 أرقام استثنائية تكشف.. لماذا استحق ميسي الفوز بالكرة الذهبية 2023؟

فاز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بالكرة الذهبية الثامنة، وهو رقم قياسي جديد يخلد به مسيرته الاستثنائية.

واستحق ليونيل ميسي الفوز بالجائزة نظرا لبصمته التاريخية مع منتخب بلاده، حينما قادها قبل أقل من عام للتتويج بلقب مونديال قطر 2022 بعد 36 عاما من فوز الفريق بلقبه الثاني في المونديال عام 1986 عندما كان الأسطورة دييجو مارادونا هو النجم المتوج في صفوف الفريق.

ولعب ميسي دورا بارزا في فوز الفريق باللقب، واستحق الفوز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2022 كما حل ثانيا في قائمة هدافي نفس النسخة برصيد 7 أهداف.

ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن صاحب الـ36 عاما لم يكن رائعًا على مستوى كرة القدم المحلية أيضًا إلى جانب كأس العالم.

ونسلط الضوء في السطور التالية على موسم 2022-2023 بالنسبة لميسي، مع توضيح 12 إحصائية قد تثبت أحقيته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

- حصل ليونيل ميسي على ثلاثة ألقاب خلال موسم 2022-2023، حيث فاز بكأس العالم مع الأرجنتين، بجانب بطولتي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

- مع النادي والمنتخب، أسهم ميسي في 67 هدفًا خلال فترة التصويت على الكرة الذهبية. بواقع 41 هدفا و26 تمريرة حاسمة، وفي ضوء ذلك فإنه يتجاوز ما حققه إيرلينج هالاند في نفس المدة الزمنية.

- اختير ميسي رجل المباراة في خمس من مباريات الأرجنتين السبع في كأس العالم 2022 بقطر، ولم يفعل أي لاعب في تاريخ المونديال هذا الأمر على الإطلاق.

- أصبح ميسي أول لاعب على الإطلاق يسجل في دور المجموعات ودور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في نفس بطولة كأس العالم.

- فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم، وبذلك أصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة مرتين، وذلك في عامي 2014 و2022.

- فقط كيليان مبابي (8 أهداف في نسخة 2022) ورونالدو (8 أهداف في نسخة 2002) سجلوا أهدافًا في نسخة واحدة لكأس العالم أكثر من ليونيل ميسي (7 أهداف في مونديال قطر 2022) في آخر 12 بطولة لكأس العالم، منذ عام 1974.

- كان ميسي أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا طوال موسم 2022-23 وفقًا لمتوسط تقييمات المباريات على موقع "WhoScored" المتخصص في الإحصائيات، إذ حصل على متوسط تقييم 7.86 وهو أعلى من أي لاعب آخر.

- على الصعيد المحلي بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، قام ميسي بـ197 تسديدة في موسم 2022-2023، فقط برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد أنتج أكثر من هذا برصيد 219 تسديدة.

- لم يصنع أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا أهدافًا أكثر من ميسي في موسم 2022-2023، إذ قدم صانع الألعاب الأرجنتيني 16 تمريرة حاسمة في الدوري الفرنسي.

- في جميع المسابقات، بلغ متوسط مساهمات ميسي مع باريس سان جيرمان إلى هدف كل 89 دقيقة، حيث سجل 21 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة طوال الموسم.