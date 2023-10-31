اختبار المهندس العالمي فرانسيس كيري لتصميم الواحة الثقافية في العلا

اختارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الثلاثاء، المهندس المعماري العالمي فرانسيس كيري، لتصميم معهد الواحة الثقافية الزراعي، والذي يهدف لتطوير قطاع الزراعة ويدعم تطوير التقنيات الزراعية مع عناصرها المستدامة، وفق رؤية شاملة لدعم التنمية الاقتصادية في العلا.

ويهدف مشروع المعهد، الذي سيكون الأول من نوعه في العالم، إلى الحفاظ على تراث العلا وتجديده، حيث سيعمل على تمكين المزارعين من تطوير وإدارة وتحسين أعمالهم عبر دمج الإنتاج الزراعي مع السياحة وبناء شبكة اجتماعية بين أجيال من المزارعين لتبادل المعرفة، وتشجيع الاقتصاد المستدام.

من هو المصمم الفرنسي فرانسيس كيري؟

ويعد المصمم الفرنسي فرانسيس كيري، أحد أبرز المصممين المعماريين في العالم، حيث نال مؤخراً جائزة الهندسة المعمارية ضمن جوائز "بريميوم إمبريال" لعام 2023، إضافة إلى عدد من الجوائز العالمية ومنها جائزة "الآغا خان"، نظير تميزه في تصميم عدد من المشروعات في عدد من الدول ومنها بوركينافاسو والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأوغندا.

ولد فرانسيس كيري، في قرية فقيرة في بوركينا فاسو، كان أول طفل في القرية يتم إرساله إلى المدرسة حيث أراد والده، رئيس القرية، أن يتعلم ابنه الأكبر كيفية قراءة رسائله وترجمتها. نظرًا لعدم وجود مدرسة في غاندو اضطر كيري إلى ترك عائلته عندما كان في السابعة من عمره ليعيش مع عمه في المدينة.

أصبح نجارًا بعد الانتهاء من تعليمه، ثم حصل على منحة دراسية من جمعية Carl Duisberg لتدريب مهني في ألمانيا كمشرف في مساعدات التنماوية، بعد الانتهاء من التدريب ذهب لدراسة الهندسة المعمارية في الجامعة التقنية في برلين، وتخرج في عام 2004.

تلقى تعليمه في الجامعة التقنية في برلين، بالتوازي مع دراسته، أسس مؤسسة كيري (Schulbausteine für Gando سابقًا).

وفي عام 2005 أسس Kéré Architecture. تم الاعتراف بممارسته المعمارية على المستوى الدولي بجوائز من بينها جائزة الآغا خان للعمارة (2004) لمبناه الأول، ومدرسة غاندو الابتدائية في بوركينا فاسو، وجائزة غلوبال هولسيم الذهبية 2012.